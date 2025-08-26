Schwerer Unfall in Hamburg: Auto überschlägt sich – Fahrerflucht?

Am Montagabend ereignete sich auf der Bergedorfer Straße in Lohbrügge ein schwerer Verkehrsunfall. Bei einem Überholvorgang stießen zwei Autos zusammen, eines überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter eine Person schwer. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete vom Unfallort.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr um 19.07 Uhr ein Auto beim Überholen in den Gegenverkehr und prallte dabei mit einem anderen Wagen zusammen.

Mutmaßlicher Unfallverursacher flüchtet

Ein 47-jähriger Fahrer kam dabei von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem Auto und blieb auf dem Dach liegen. Er wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Das zweite Fahrzeug kam nach Angaben eines Reporters vor Ort in einem Buschwerk zum Stehen. Vier weitere Menschen wurden verletzt: eine 23-jährige Frau, ein 58-jähriger Mann sowie ein 18- und ein 16-Jähriger. In welchen Fahrzeugen sie saßen, ist noch unklar.

Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich nach Polizeiangaben vom Tatort. Die Ermittlungen laufen.