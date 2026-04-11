Pkw und Motorrad kollidieren auf Kreuzung – Biker schwer verletzt

Motorrad-Crash auf einer Kreuzung in Hamburg-Sinstorf: Am frühen Samstagabend sind ein Biker und ein Autofahrer auf der Winsener Straße zusammengestoßen.

Gegen 17 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt – die Polizei ermittelt noch.

Motorrad-Unfall: Winsener Straße stadtauswärts gesperrt

Neben den Beamten der Polizei waren auch mehrere Rettungswagen am Unfallort. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, in Lebensgefahr befindet er sich nach aktuellem Stand nicht. Nach MOPO-Informationen soll er schwer verletzt sein und mehrere Knochenbrüche erlitten haben.

Das schwarze Motorrad liegt halb auf einer Verkehrsinsel, der ebenfalls schwarze Pkw kam auf der Kreuzung zum Stehen – seine Front ist beschädigt. Auf der Fahrbahn liegen Trümmerteile.

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Die Polizei ist noch immer vor Ort, der Verkehr wird stadtauswärts über Nebenstraßen umgeleitet. Größere Verkehrsbehinderungen gibt es bislang nicht.