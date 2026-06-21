In Billstedt hat es am Sonntag einen schweren Unfall gegeben. Ein Mann (43) wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auf der Möllner Landstraße überschlug sich am Sonntag der Fahrer eines Pkw. HamburgNews/Hesse

Dieser Autofahrer hatte einen Schutzengel: Ein Mann (43) hat sich am Sonntag in Billstedt in seinem Auto überschlagen. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Laut Polizei kam der Fahrer auf der Möllner Landstraße gegen 11 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei einen geparkten Pkw und überschlug sich.

Unfall in Billstedt: Auto überschlägt sich

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Der silberne Pkw blieb mit zerdellter Front auf dem Dach liegen. Das geparkte Auto, gegen das der 43-Jährige gefahren war, wurde am Heck beschädigt, ein Hinterreifen ist platt. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

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Warum der Mann überhaupt von seiner Spur abgekommen war, ist bisher noch nicht bekannt – die Ermittlungen laufen noch. Die Straße war während des Einsatzes bis kurz vor 12 Uhr gesperrt. (mp)