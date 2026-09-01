Der schwerbeschädigte Picnic-Lkw am Rand der Bergedorfer Straße in Hamburg-Lohbrügge. Leimig

Frontalcrash in Lohbrügge: Auf der Kreuzung Bergedorfer Straße/Billwerder Straße sind ein Toyota und ein Picnic-Lieferwagen zusammengekracht.

Zu der Kollision kam es gegen 15.15 Uhr. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei auf MOPO-Nachfrage keine Angaben machen.

Pkw-Insasse mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

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Ein Insasse des Toyota wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Bergedorfer Straße war stadtauswärts eine Stunde lang voll gesperrt.