Pkw in Flammen – Polizei entdeckt Brandbeschleuniger

Polizei und Feuerwehr waren am frühen Samstagmorgen in Hausbruch im Einsatz. Dort brannte ein geparkter Pkw. Polizisten entdeckten Brandbeschleuniger.

Zu dem Einsatz kam es gegen 4.30 Uhr am Striepenweg. Dort hatte ein Autofahrer ein qualmendes Auto am Fahrbahnrand gemeldet. Laut Feuerwehr loderten bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Flammen aus dem vorderen Bereich.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach gut 30 Minuten waren die Flammen gelöscht. An dem Auto entstand aber Totalschaden. Polizisten entdeckten Brandbeschleuniger an dem Fahrzeug und gehen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.