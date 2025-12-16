Schwerer Unfall in Hamburg: Autofahrer fährt Person auf E-Scooter an und flieht

Kollision im Hamburger Westen: Auf der Kreuzung von Friedensweg, Kronprinzenstraße und Dörpfeldstraße in Osdorf sind am Dienstagvormittag ein Pkw und ein E-Scooter zusammengestoßen.

Wie die Polizei der MOPO sagte, soll der Fahrer oder die Fahrerin des Autos vom Unfallort geflüchtet sein. Die Person auf dem Elektroroller – Geschlecht und Alter sind nicht bekannt – wurde dabei verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann randaliert in Wohnung und droht mit Schüssen: Spezialeinheit im Einsatz

Laut Feuerwehr stellte der Rettungsdienst vor Ort Kopfverletzungen fest und brachte die Person ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Der Fahrer oder die Fahrerin sei ansprechbar gewesen. Die Fahndung nach dem Pkw-Fahrer läuft.