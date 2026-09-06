Auf der Bergedorfer Straße ist am Samstagabend ein Pickup gegen die Leitplanke gefahren und umgekippt. Bei der Untersuchung stieß die Polizei auf ein brisantes Detail.

Bei einem Unfall auf der B5 ist am Samstagabend ein Fahrzeug gegen die Leitplanke gefahren und umgekippt. Die Fahrerin hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Bei der Unfallursache hat die Polizei einen Verdacht.

Der orangefarbene Ford Ranger war am Samstagabend auf der Bergedorfer Straße unterwegs, als er gegen 22.50 Uhr Höhe Lohbrügger Landstraße ins Schlingern kam und gegen die Leitplanke prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pickup zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam seitlich auf der Fahrerseite liegend zum Stehen.

Unfall in Bergedorf: Polizei stellt abgefahrenen Reifen fest

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Laut Lagedienst stellte die Polizei bei der Untersuchung des Unfalls einen abgefahrenen Reifen fest, der die Ursache dafür sein könnte, dass das Fahrzeug ausbrach. Außerdem konnte die Fahrerin, die bei dem Unfall unverletzt blieb, keine gültige Fahrerlaubnis aufweisen.

Der Ford musste von einem Abschlepper geborgen und abtransportiert werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu vorübergehenden Staus. (mp)