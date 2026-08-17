Mehr als 20 Menschen hatten sich in die Haare gekriegt, Polizei musste zweimal schlichten.

Am Sonntag musste die Polizei zu einem Familienstreit in Harburg ausrücken. André Lenthe

Im Phoenix-Viertel in Harburg ist am Sonntag ein Familienstreit eskaliert: Am Mittag rückte die Polizei mit mehreren Einsatzkräften in die Konsul-Renck-Straße in Harburg aus.

Mehrere Personen aus zwei Familien waren am Sonntag gegen 12.40 Uhr in Streit geraten. Zwischen 20 und 25 Personen hielten sich beim Eintreffen der Beamten am Einsatzort auf. Wie viele Personen in den handfesten Teil des Streits involviert waren, ist noch ungeklärt.

Familienstreit im Phoenix-Viertel : Eine Person verletzt

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Im Verlauf der Auseinandersetzung war eine Person leicht verletzt worden. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf.

Gegen 13.30 Uhr war der Einsatz zunächst beendet. Nach Reporterangaben wurden die Einsatzkräfte am Abend aber noch einmal zur selben Adresse gerufen, nachdem sich die Gemüter erneut erhitzt hatten. Warum die beiden Familien aneinandergerieten, ist bislang unklar. (mp)