Pfefferspray versprüht: Großeinsatz an Hamburger Schule

An einer Schule in Eppendorf hat es am Montagvormittag einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Auch die Polizei kam mit mehreren Streifenwagen. In einer Schule war Pfefferspray versprüht worden.

Laut einem Polizeisprecher wurden die Einsatzkräfte gegen 11.15 Uhr zur Stadtteilschule an der Schottmüllerstraße gerufen. Von dort war gemeldet worden, dass Reizgas versprüht worden war und es mehrere Leidtragende gegeben habe.

Pfefferspray: Einsatz an Stadtteilschule in Eppendorf

Die Feuerwehr war mit mehreren Rettungswagen sowie dem leitenden Notarzt im Einsatz. Laut einem Sprecher wurden elf Schüler gesichtet. In ein Krankenhaus musste niemand gebracht werden. Der Einsatz wurde an die Polizei übergeben. Die Beamten ermitteln nun, wer dort mit Reizgas gesprüht hat.

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In Lübeck gab es am Morgen einen ähnlichen Vorfall. In einem Schulgebäude soll vermutlich Pfefferspray versprüht worden sein, wie die Polizei berichtete. Das Gebäude wurde evakuiert. Der Einsatz im Stadtteil St. Lorenz begann gegen 10.35 Uhr und dauerte knapp zwei Stunden. 14 Rettungswagen waren vor Ort, 95 Personen wurden untersucht. Neun Personen wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.