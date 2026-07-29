Zwei Gruppen junger Männer gehen auf einem Bolzplatz aufeinander los – samt Schlagstöcken und Pfefferspray. Vier kommen verletzt in eine Klinik. Was über die Schlägerei bekannt ist.

Einsatz um kurz vor 22 Uhr in Rahlstedt: Am Dienstagabend sind vier Menschen bei einer Massenschlägerei verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die vier Opfer im Alter von 17 bis 23 Jahren am Dienstagabend auf einem Bolzplatz am Höltigbaum von einer Gruppe anderer junger Männer angegriffen. Bis zu zwölf Personen wurden angetroffen, so die Polizei zur MOPO. Wie viele an der Schlägerei beteiligt waren, ist unklar.

Hamburg: Verletzte nach Schlägerei in Klinik

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Dabei seien Pfefferspray und Schlagstöcke zum Einsatz gekommen. Ein Streit am Montag sei dem Angriff vorausgegangen. Nach der Schlägerei waren die jungen Männer flüchtig. Die Polizei traf einige später an der Sieker Landstraße an und kontrollierte sie. Festnahmen gab es nicht.

Die vier jungen Männer wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt, einer davon mit einer Platzwunde am Kopf. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. (mp/dpa)