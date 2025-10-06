Dutzende betroffen: Pfefferspray im ICE nach Hamburg? Zeugen gesucht!

Unschöne Überraschung im ICE aus Basel nach Hamburg am Montagabend: Unbekannte versprühten anscheinend Reizgas in einem Waggon.

Außerplanmäßige Halte und Verspätungen kennt man ja bei der Deutschen Bahn zur Genüge. Dass der Grund aber weder „Verspätungen aus vorheriger Fahrt“ noch andere nebulöse Bahngründe sind, sondern Schwaden von Pfefferspray – das ist schon ungewöhnlicher.

ICE nach Hamburg gestoppt: Pfefferspray?

Wie die Bundespolizei am Abend mitteilte, musste der ICE 72 aus Basel um 19.38 Uhr in Bad Bevensen halten, nachdem diverse Fahrgäste in Waggon Nummer 5 über Atembeschwerden geklagt hatten. Insgesamt wurden 39 Menschen ambulant behandelt, ins Krankenhaus musste zum Glück niemand.

Nach einer Stunde, in der unter anderem „Messungen zur Feststellung des verursachenden Stoffes“ durchgeführt wurden und Waggon Nummer 5 zur Sicherheit gesperrt wurde, ging die Reise nach Hamburg weiter.

Wer etwas Verdächtiges im Zug oder beim Ein- oder Aussteigen beobachtet hat, den bitten die Ermittler der Bundespolizei darum, sich unter 0421/16 299 – 77 77 oder per E-Mail unter bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.