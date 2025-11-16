Pfefferspray-Attacke! Einkaufszentrum in der City geräumt, elf Verletzte

Unbekannte Täter versprühten Pfefferspray in der Hamburger Europapassage. Das Einkaufszentrum musste geräumt werden, eine Frau kam mit Krampfanfällen ins Krankenhaus.

Mit dem Einsatz von Pfefferspray in der Hamburger Europapassage haben drei unbekannte Täter mehrere Menschen verletzt und eine Räumung des Einkaufszentrums in der Innenstadt ausgelöst. Laut Polizeiangaben klagten elf Personen nach dem Vorfall am Samstag um kurz vor 21 Uhr über Atemwegsreizungen, eine Frau musste mit Krampfanfällen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Täter seien geflohen. Nachdem die Europapassage durchgelüftet und von der Feuerwehr überprüft wurde, konnte sie nach eineinhalb Stunden wieder freigegeben werden. (dpa/mp)