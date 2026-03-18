Personen mit Pistole gemeldet: Großeinsatz für die Polizei

Ein Hinweis auf eine mögliche Waffe hat am Dienstagabend in Bahrenfeld einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Am Ende standen drei junge Tatverdächtige im Fokus der Beamten.

Gegen 20.50 Uhr ging der Notruf ein. Es wurde von mehreren Personen in einem Hinterhof an der Luruper Chaussee berichtet, die offenbar mit einer Schusswaffe hantiert haben sollen.

Jugendlicher führt Schreckschusswaffe bei sich

Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Kräften an und konnte drei Personen stellen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass zwei von ihnen minderjährig waren.

Bei einem der Jugendlichen fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe, wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte. Die Waffe wurde genauso sichergestellt wie eine geringe Menge Haschisch.

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Alle drei wurden vorläufig festgenommen und durchsucht. Gegen den Minderjährigen mit der Waffe wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Jugendlichen wieder entlassen. (rei)