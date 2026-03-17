Personen im Gleis: S-Bahn-Strecke zeitweise gesperrt

Für eine Stunde ging auf der Linie S1 im Hamburger Westen nichts mehr: Zwischen Altona und Blankenese war die Strecke gesperrt – Personen im Gleis.

Laut Bundespolizei meldete eine Anwohnerin gegen 19.15 Uhr, dass sich zwei Personen auf den Schienen aufhielten. Als die Beamten eintrafen, waren die Beiden aber bereits verschwunden.

Personen im Gleis: S-Bahn-Linie zeitweise gesperrt

Was die Personen im Gleisbereich zu suchen hatten, ist noch unklar. Einen möglichen Suizidversuch schließt die Bundespolizei aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus. Die Fahndung läuft.

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Der S-Bahn-Verkehr war für eine Stunde in beide Richtungen unterbrochen. Gegen 20.15 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.