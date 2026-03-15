mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Personalengpässe bei der Feuerwehr

Bei der Feuerwehr in Hamburg brennt’s. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

paidEinsparungen und Pensionierungen: Bei der Feuerwehr brennt es lichterloh

Die Hamburger Feuerwehr steht vor einer ihrer größten Herausforderungen. Der Innensenator muss viele Millionen einsparen – und das führt zu einem Szenario, bei dem vielen angst und bange wird. Für dieses Jahr geplante Ausbildungen werden auf 2027 verschoben. Versprochene Übernahmen von Notfallsanitätern ebenso. Und zu allem Überfluss wandern die Leute in andere Bundesländer ab, denn dort lockt man mit deutlich besseren Konditionen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test