Die Hamburger Feuerwehr steht vor einer ihrer größten Herausforderungen. Der Innensenator muss viele Millionen einsparen – und das führt zu einem Szenario, bei dem vielen angst und bange wird. Für dieses Jahr geplante Ausbildungen werden auf 2027 verschoben. Versprochene Übernahmen von Notfallsanitätern ebenso. Und zu allem Überfluss wandern die Leute in andere Bundesländer ab, denn dort lockt man mit deutlich besseren Konditionen.

