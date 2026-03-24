Es ist der härteste Knast Hamburgs, nur die schwersten Verbrecher und Gewalttäter sitzen hier. Doch die JVA Fuhlsbüttel („Santa Fu“) kämpft mit Personalmangel. Die Folge: Oft werden ganze Blöcke geschlossen, bei den Insassen macht sich Unmut breit, es herrscht teils Chaos, Konflikte untereinander nehmen zu, so berichten es Häftlinge und Anwälte. In der Kritik steht auch der neue Anstaltsleiter. Viele Bedienstete wollen einfach nur noch weg. Einer sagt: „An manchen Tagen würde der kleinste Funken ausreichen, um eine Explosion der Gewalt auszulösen.“





