Baum stürzt um: Person von Ast getroffen – Lebensgefahr!

In Eimsbüttel ist am Donnerstagmorgen ein Baum umgestürzt. Ein Passant wurde von einem Ast getroffen und dabei lebensgefährlich verletzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 8 Uhr in die Straße Im Gehölz gerufen, weil ein Spaziergänger von einem Ast getroffen wurde. Die Person musste daraufhin mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, so ein Feuerwehrsprecher. Das Alter und das Geschlecht des Verletzten sind laut Polizei aktuell noch unklar.

Eimsbüttel: Straße wegen Feuerwehreinsatz gesperrt

Der Hund des Spaziergängers riss sich während des Unfalls los, konnte inzwischen aber wieder eingefangen werden.

Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt und konnte erst nach etwa einer Stunde wieder freigegeben werden. (zc)