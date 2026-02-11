Person mit Waffe? Großeinsatz an Hamburger Schule: Festnahme durch Spezialkräfte

Die Polizei war am Mittwochnachmittag mit einem Großaufgebot an einer Schule in der Steinfeldstraße in Billstedt im Einsatz. Es war eine bewaffnete Person gemeldet worden. Festgenommen wurde ein Jugendlicher, der eine Spielzeugwaffe dabei hatte.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Frau die Polizei in dem Glauben alarmiert, eine Person mit Schusswaffe gesehen zu haben. Den Angaben zufolge konnten Einsatzkräfte der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) einen Jugendlichen festnehmen, dieser hatte eine Spielzeugwaffe dabei, wie ein Polizeisprecher der dpa bestätigte.

Person mit Waffe gesichtet? Großeinsatz der Polizei

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und sichert das Umfeld weiträumig ab. Anwohner sowie Eltern wurden gebeten, den Bereich zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Das SEK musste demnach nicht eingreifen, die Einsatzkräfte war um 15 Uhr von der Schule abgezogen. Die zwischenzeitlichen Einschränkungen im Bahnverkehr sind aufgehoben, der Schulbetrieb wurde vonseiten der Beamten freigegeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Merkwürdige Ähnlichkeit: Epstein-Dokumente befeuern Maddie-Verschwörungsmythos

Zu den Hintergründen liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. (mit dpa)