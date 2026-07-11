Feuerwehr, Polizei und DLRG durchkämmten den Kanal in Hammerbrook eine Stunde lang – ohne Fund.

Feuerwehr- und Polizeikräfte suchen in Hamburg-Hammerbrook mit Booten und Drohne ein Gewässer ab. NEWS5 / Sebastian Peters

Ein Anrufer meldete sich am Freitagabend gegen 22 Uhr bei der Polizei, weil er befürchtete, dass ein Mensch in der Nähe der Oberhafenbrücke ins Wasser gestürzt war. Feuerwehr, Polizei und DLRG suchten gemeinsam nach der Person.

Bei der Suche kamen unter anderem Drohnen und Feuerwehrboote zum Einsatz, sagt ein Polizeisprecher. Eine knappe Stunde lang wurde der Kanal im Bereich der Straße am Stadtdeich durchsucht – ohne Ergebnis.

Das könnte Sie auch interessieren: Explosion in der Schanze: Wer warf die Handgranate vor das Gym?

Die Einsatzkräfte fanden weder eine Person, noch einen Gegenstand, der einer Person ähnelte. Gegen 23 Uhr wurde der Einsatz laut Polizei dann beendet. (mp)