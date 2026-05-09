Person auf Dach eines Mehrfamilienhauses – „keine Notlage“

Eine Person, die sich auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses auf St. Pauli aufhielt, hat am Freitagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz aufgelöst. Doch eine Rettung war gar nicht nötig.

Eine Anwohnerin hatte gegen 16 Uhr den Notruf gewählt, weil sie die Person auf dem Dach sah und annahm, dass sie in Gefahr sein könnte. Die Leitzentrale entsandte ein entsprechendes Aufgebot zum Haus an der Seilerstraße.

Einsatz auf St. Pauli: Wer trägt die Kosten?

Am Einsatzort angekommen, leiteten die Kräfte sofort alles für eine Höhenrettung ein und brachten die Drehleiter in Stellung. Noch während der Maßnahmen flüchtete die Person plötzlich und war nicht mehr auf dem Dach zu sehen.

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Im Inneren des Wohnhaues trafen die Kräfte dann auf die Person. Weshalb sie auf dem Dach war? „Es bestand keine Notlage“, so ein Feuerwehrsprecher. Die Person soll angegeben haben, dass sie auf dem Dach nur die Sonne habe genießen wollen.

Der Einsatz wurde daraufhin beendet, die Kräfte rückten wieder ab. Ob die Person für die Kosten des Einsatzes nun aufkommen muss, ist unbekannt – wenn sich das mit dem Sonnenbad bestätigt, kann dies aber durchaus sein. (dg)