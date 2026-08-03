Ein Mann wurde bei einem Überfall auf ein Einfamilienhaus in Billwerder schwer verletzt. Mit einem Trick haben mehrere Täter die Bewohner ausgeraubt Auch am Montagmorgen sind sie weiter auf der Flucht.

Im Obergeschoss trafen die Täter auf einen 51-Jährigen und verletzten ihn schwer. Hamburg-News

Großeinsatz in Billwerder: In einem Einfamilienhaus hat sich am Sonntagabend ein ebenso perfider wie brutaler Raubüberfall ereignet. Zahlreiche, zum Teil schwer bewaffnete Beamte und die Besatzung eines Bundespolizeihubschraubers suchen nach den Tätern.

Laut Polizei klingelten gegen 20 Uhr zwei Frauen unter einem Vorwand an der Tür des Hauses an der Straße Billwerder Billdeich. Als die 83-jährige Bewohnerin die Tür öffnete, sprangen plötzlich mehrere maskierte Männer herbei und drückten die Seniorin ins Haus.

Einsatzkräfte am Tatort am Billwerder Billdeich. Hamburg-News





Anzeige

Räuber bedrohen Mann mit Stichwaffe und verletzen ihn schwer

Die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und trafen dabei im Obergeschoss auf einen 51-jährigen Angehörigen der Frau. Laut Polizei zwangen die Räuber den Mann mit Gewalt und unter Vorhalt einer Stichwaffe dazu, ihnen Wertgegenstände zu geben. Dabei wurde der Angehörige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Anzeige

Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Schwerverletzte wurde notärztlich versorgt und kam ins Krankenhaus. Ein Großaufgebot an Polizeikräften fahndet nach den Tätern. Auch ein Hubschrauber und Diensthundeführer waren am Abend im Einsatz – ohne Erfolg. Ein Sprecher des Lagezentrums bestätigt am Montagmorgen, dass die Täter immer noch nicht gefasst werden konnten.