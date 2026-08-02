Mit einem Trick haben mehrere Täter die Bewohner eines Einfamilienhauses in Billwerder ausgeraubt. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Großeinsatz in Billwerder: In einem Einfamilienhaus hat sich am Sonntagabend ein ebenso perfider wie brutaler Raubüberfall ereignet. Zahlreiche, zum Teil schwer bewaffnete Beamte und die Besatzung eines Bundespolizeihubschraubers suchen nach den Tätern.

Laut Polizei klingelten gegen 20 Uhr zwei Frauen unter einem Vorwand an der Tür des Hauses an der Straße Billwerder Billdeich. Als die 83-jährige Bewohnerin die Tür öffnete, sprangen plötzlich mehrere maskierte Männer herbei und drückten die Seniorin ins Haus.

Räuber bedrohen Mann mit Stichwaffe

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Die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und trafen dabei auf einen 51-jährigen Angehörigen der Frau. Laut Polizei zwangen die Räuber den Mann mit Gewalt und unter Vorhalt einer Stichwaffe dazu, ihnen Wertgegenstände zu geben. Dabei wurde der Angehörige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

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Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Schwerverletzte wurde notärztlich versorgt und kam ins Krankenhaus. Ein Großaufgebot an Polizeikräften fahndet nach den Tätern.