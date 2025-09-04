Patient dreht durch: Krankenschwester und Polizisten verletzt

Mitten in der Nacht kommt es in einem Krankenhaus in Hamburg zu einer bedrohlichen Situation. Ein Patient greift mit einem Messer eine Pflegerin an.

Ein Patient hat in einem Krankenhaus in Hamburg zuerst eine Pflegerin und später zwei Polizisten verletzt. Der 21-Jährige war in der Nacht zu Donnerstag in die Notaufnahme der Asklepios Klinik Altona gekommen und hatte über Schmerzen geklagt.

In einem Behandlungszimmer griff er dann plötzlich eine 52 Jahre alte Krankenschwester mit einem Messer an, so ein Polizeisprecher. Zwei Polizisten seien zu dem Zeitpunkt bereits in der Klinik gewesen und konnten mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte den 21-Jährigen überwältigen. Beide Beamte wurden oberflächlich verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Der Tatverdächtige wurde einem Amtsarzt vorgeführt, der veranlasste die Unterbringung des 21-Jährigen in der Psychiatrie. (dpa/mp)