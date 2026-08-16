Ein betrunkener Mann torkelt durch Bergedorf und fällt in den Schlossgraben. Polizei und Feuerwehr retten ihn aus dem Wasser.

Der Mann kam mit einer Unterkühlung in eine Klinik. Christoph Leimig

In Bergedorf hat ein betrunkener Mann am Samstagabend einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Er war in den Schlossgraben gefallen und drohte zu ertrinken. Einsatzkräfte konnten ihn rechtzeitig aus dem Wasser retten.

Zu dem Einsatz kam es gegen 22.45 Uhr an der Bergedorfer Straße. Passanten hatten den Notruf gewählt, nachdem sie ein lautes Platschen und Hilferufe gehört hatten. Daraufhin rückten mehrere Löschfahrzeuge und ein Notarzt an.

Bergedorf: Mehrere Löschfahrzeuge und Notarzt im Einsatz

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Laut Polizei verlor ein betrunkener 60-Jähriger am Schlossgraben den Halt und stürzte ins Wasser. Polizisten und Feuerwehrleute retteten den Mann. Ein Notarzt versorgte ihn vor Ort, anschließend kam er wegen einer Unterkühlung in eine Klinik.