Party von Jugendlichen eskaliert – zwei Verletzte

In Bahrenfeld ist am Freitagabend eine Feier von Jugendlichen aus dem Ruder gelaufen. Zwei Personen wurden im Gesicht verletzt. Die Polizei, die mit zahlreichen Streifenwagen im Einsatz war, löste die Feier auf.

Zu dem Einsatz kam es gegen 23 Uhr am Blomkamp. Laut Polizei fand dort im Bereich der Tennisplätze eine Party unter Jugendlichen statt. Dabei sei es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei Jugendliche im Gesicht verletzt wurden. Zwei Tatverdächtige flüchteten.

Polizei löst Party in Bahrenfeld auf

Zudem seien weitere Personen bei dem Tumult gestürzt. Mehrere Streifenwagen, zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Zwei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beim Versuch, die Party aufzulösen, sei es zu Widerstandshandlungen gekommen. Ein Jugendlicher wurde in Gewahrsam genommen. Die Kripo ermittelt.