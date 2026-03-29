Party außer Kontrolle – erst Schlägerei, dann Raub und schließlich brennt eine Hose

Eine Partygesellschaft hat in der Nacht zu Sonntag die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in Rahlstedt in Atem gehalten. Kurz vor Mitternacht wurden von dort eine Schlägerei und der Raub einer Uhr gemeldet. Dann brannte es in der Küche. Es gab einen Verletzten.

Wie die Polizei mitteilte, fand am Samstagabend eine Party am Rahlstedter Weg statt. Gegen 23.55 Uhr kam es dort offenbar zu Streitigkeiten. Drei Partygäste gingen ersten Erkenntnissen zufolge auf einen Mann los. Es kam zu einer Schlägerei, in deren Verlauf ein Mann verletzt wurde. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz.

Hose brennt auf Herd – Feuerwehr rückt an

Das Opfer gab laut Polizei später an, dass die Angreifer ihn aufgefordert hätten, seine Uhr auszuhändigen. Dazu dauern die Ermittlungen an. Etwas später dann ein erneuter Einsatz auf der Party. Dieses Mal eine Feuermeldung. Auf einem eingeschalteten E-Herd hatte eine Hose Feuer gefangen. Der Schmorbrand war rasch gelöscht. Es entstand kein Schaden am Inventar.