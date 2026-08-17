Auf einem Parkplatz in Osdorf standen mehrere Autos in Flammen, vier sind Totalschäden. Zeugen beobachteten offenbar Personen auf der Flucht.

Mehrere ausgebrannte Fahrzeuge auf dem Parkplatz in Osdorf. TV NewsKontor

Die Polizei wurde gegen 23.50 Uhr gerufen, weil auf einem Parkplatz in Osdorf mehrere Autos brannten. Ob es sich um Brandstiftung handelt, ist noch unklar.

Insgesamt sechs Autos wurden in der Straße Kroonhorst durch die Flammen beschädigt, bestätigt ein Polizeisprecher.

Brandursache unklar – Zeugen beobachten Personen auf der Flucht

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Die genaue Brandursache ist laut Polizei bislang unklar. Ein technischer Defekt kommt ebenso infrage wie Brandstiftung. Zeugen berichteten der Polizei laut einem Reporter vor Ort allerdings von Personen, die vom Parkplatz flüchteten.

Gegen 1.18 Uhr waren alle sechs Autos gelöscht. Vier von ihnen wurden zum Totalschaden. (mp)