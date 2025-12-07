mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Parfumdieb hatte Messer und Medikamente dabei – Festnahme am Hauptbahnhof

Bundespolizisten fanden bei dem Dieb ein griffbereites Multi-Toll mit Messer. Foto: Bundespolizeiinspektion Hamburg

  • St. Georg

Parfum im Hauptbahnhof gestohlen: Dieb hatte Messer dabei – und 147 Medikamente

Nach dem Diebstahl eines hochpreisigen Parfums haben Bundespolizisten am Samstagmorgen im Hauptbahnhof (St. Georg) einen Mann festgenommen. Er kam in U-Haft.

Die Tat soll sich laut einem Sprecher der Bundespolizei gegen 9.40 Uhr in einer Parfümerie in der Wandelhalle zugetragen haben und wurde vom Ladendetektiv beobachtet. Zusammen mit zwei Sicherheitsmitarbeitern konnte der Dieb (26) bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden.

Messer und Medikamente bei Dieb gefunden

Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen fanden die Bundespolizisten das gestohlene Damen-Parfum im Wert von 109 Euro, sowie ein griffbereites Multi-Tool mit Messer sowie 147 verschreibungspflichtige Medikamente, die nach MOPO-Informationen sedierende Wirkungen hatten.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann mit Waffe gemeldet – Großeinsatz am Kiez-Bahnhof

Der Dieb wurde in Handschellen zum Revier gebracht. Eine Überprüfung ergab, dass fünffach nach ihm gefahndet wurde, um seinen Wohnort zu ermitteln. Der 26-Jährige kam in Haft.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test