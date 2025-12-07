Parfum im Hauptbahnhof gestohlen: Dieb hatte Messer dabei – und 147 Medikamente

Nach dem Diebstahl eines hochpreisigen Parfums haben Bundespolizisten am Samstagmorgen im Hauptbahnhof (St. Georg) einen Mann festgenommen. Er kam in U-Haft.

Die Tat soll sich laut einem Sprecher der Bundespolizei gegen 9.40 Uhr in einer Parfümerie in der Wandelhalle zugetragen haben und wurde vom Ladendetektiv beobachtet. Zusammen mit zwei Sicherheitsmitarbeitern konnte der Dieb (26) bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden.

Messer und Medikamente bei Dieb gefunden

Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen fanden die Bundespolizisten das gestohlene Damen-Parfum im Wert von 109 Euro, sowie ein griffbereites Multi-Tool mit Messer sowie 147 verschreibungspflichtige Medikamente, die nach MOPO-Informationen sedierende Wirkungen hatten.

Der Dieb wurde in Handschellen zum Revier gebracht. Eine Überprüfung ergab, dass fünffach nach ihm gefahndet wurde, um seinen Wohnort zu ermitteln. Der 26-Jährige kam in Haft.