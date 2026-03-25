Papa muss einspringen – Kontrolle am Flughafen endet fast im Gefängnis

Er wollte in die Türkei fliegen, doch am Flughafen stellt sich heraus: Nach dem 25-Jährigen wird gefahndet. Er steht vor der Wahl: Entweder 15 Tage ins Gefängnis – oder 1131 Euro zahlen.

Der 25-Jährige wollte am Dienstag gegen 14.30 Uhr von Hamburg nach Istanbul fliegen, als ihn die Bundespolizei überprüfte. Dabei stellte sich heraus: Gegen den Mann lag seit Oktober 2024 ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Itzehoe vor. Der Vorwurf: fahrlässiges Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Er kann nicht zahlen – und ruft seinen Vater an

Offen waren laut Polizei 30 Tagessätze à 35 Euro. Hinzu kamen 81 Euro Verfahrenskosten – insgesamt also 1131 Euro. Hätte er die Summe nicht bezahlt, hätte er stattdessen für 15 Tage ins Gefängnis gemusst.

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Der 25-Jährige konnte die Summe nicht selbst aufbringen und rief seinen Vater an. Dieser sprang ein und zahlte die 1131 Euro in der Landespolizeistation in Uetersen. Damit war die Sache für die Polizei erledigt: Der Mann kam wieder frei und konnte seinen Flug in die Türkei doch noch antreten. (zc)