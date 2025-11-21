Pakettransporter kracht in Betonmauer – Fahrer verletzt

Unfall in Rothenburgsort: In der Ausschläger Allee ist in der Nacht zu Freitag ein Pakettransporter frontal gegen eine etwa 75 Zentimeter hohe Betonmauer geprallt. Die Mauer dient eigentlich der Verkehrsberuhigung.

Warum der Fahrer um kurz nach 3 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ist noch unklar. Laut Lagedienst war es wohl Eigenverschulden. Der Mann sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Durch den Aufprall liefen größere Mengen Diesel aus, weshalb die Straße teilweise gesperrt werden musste.

Das könnte Sie auch interessieren: Tod in Istanbul: Dieses Mittel tötete die Hamburger Familie

Die Ausschläger Allee blieb bis etwa 6.30 Uhr wegen der Aufräumarbeiten gesperrt. Der Transporter wurde abgeschleppt, die Stadtreinigung übernahm die Beseitigung des ausgelaufenen Öls. (mp)