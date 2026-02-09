Mercedes als Drogentaxi: Pärchen festgenommen

Zivilfahnder wurden am Freitagvormittag in Niendorf auf ein junges Paar in einer Mercedes-C-Klasse aufmerksam. Beide sollen in dem Wagen mit Drogen gehandelt haben und wurden vorläufig festgenommen.

Ein Mercedesfahrer (26) hatte die Aufmerksamkeit von zwei Zivilfahndern auf sich gezogen: Die Ermittler beobachteten, wie eine Person kurz ein- und dann wieder ausstieg. Die Beamten folgten dem Wagen bis nach Halstenbek.

Paar soll mit Drogen gedealt haben – Festnahme

Dort stoppten sie den Mercedes und durchsuchten das Fahrzeug. Dabei stellten die Beamten Drogen sicher. Der 25-Jährige und seine 24-jährige Freundin auf dem Beifahrersitz wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittler erwirkten daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Paares in Farmsen-Berne – und wurden fündig.

Die Beamten entdeckten „nicht unerhebliche Mengen“ Kokain, Marihuana und Haschisch sowie Verpackungsmaterialien. Außerdem stellten sie einen dreistelligen Betrag mutmaßlichen Dealgeldes sowie drei Handys sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.