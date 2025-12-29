Pärchen überrascht Einbrecher an Weihnachten – mutige Verfolgungsjagd

Als ein Paar am Abend des ersten Weihnachtstags in seine Wohnung in Bramfeld zurückkehrte, überraschte es einen Einbrecher, der sich gerade aus dem Staub machen wollte. Der Wohnungsbesitzer rief die Polizei – und nahm selbst die Verfolgung auf.

Böse Überraschung am Weihnachtsabend: Als der Mieter am 25. Dezember gegen 19.30 Uhr in die Wohnung am Seebekring zurückkehrte, stellte er fest, dass die Zimmer offenbar von Unbekannten durchsucht worden waren. Auch die Scheiben der Terrassentür waren massiv beschädigt.

Polizei setzte Pfefferspray ein

Währenddessen bemerkte die Lebensgefährtin des Mannes auf der Terrasse einen Unbekannten. Als sie ihn ansprach, rannte der Mann sofort los. Der Wohnungsinhaber nahm die Verfolgung auf und alarmierte parallel die Polizei.

Diese konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später in einem nahgelegenen Park stellen und vorläufig festnehmen. Weil der Mann einen Schraubendreher in der Hand hielt, setzten die Beamten Pfefferspray ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Einbrecher-Alarm im Hamburger Umland: Wer die Täter sind und wann sie zuschlagen

Der 29-Jährige wurde aufgrund von Schnittverletzungen zunächst per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend durchsuchte die Polizei den Mann und fand dabei Schmuck, Münzen und Werkzeug. Der mutmaßliche Einbrecher kam ins Untersuchungsgefängnis, wo ein Haftrichter Haftbefehl gegen ihn erließ. (mp)