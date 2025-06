Paddle-Board treibt auf Badesee – Taucher und Hubschrauber im Einsatz

Große Suchaktion auf dem Hohendeicher See in Ochsenwerder: Auf dem Badgewässer trieb am frühen Sonntagabend ein Stand-up-Paddle-Board (SUP) – doch vom Besitzer fehlte jede Spur. Ein Großaufgebot machte sich auf die Suche nach einer möglicherweise verunglückten Person.

Der Einsatz begann gegen 18.20 Uhr in der Nähe des Kiosks am Overwerder Hauptdeich. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ stieg auf und suchte die Wasserfläche ab.

Einsatzkräfte der DLRG machten vom Boot aus eine auffällige Beobachtung und markierten die Stelle. Sofort begannen Feuerwehrtaucher unter Wasser mit der Suche nach einem möglichen Verunglückten. Doch trotz guter Sichtweiten von etwa zehn Metern blieb die Suche ergebnislos, wie ein Sprecher die Feuerwehr sagte.

Nach gut einer Stunde beendeten die rund 25 Kräfte die Aktion. Die Polizei vermutet, dass das Paddle-Board von einem nahegelegenen Verleih stammt und sich vom Anleger gelöst hat.