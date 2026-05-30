Schlimmes Unglück in Hamburg: Paar von Bus überrollt – beide in Lebensgefahr

In Alsterdorf hat sich am Freitagabend ein schwerer Unfall mit einem Linienbus ereignet. Ein älteres Paar stürzte beim Aussteigen und geriet unter einen Gelenkbus. Beide wurden lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück gegen 21.20 Uhr an der Bushaltestelle Bramkamp an der Alsterdorfer Straße. Dort waren eine Frau (63) und ein Mann (76) gerade aus dem Bus ausgestiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzten beide und gerieten unter das Fahrzeug, als dieses anfuhr. Nach MOPO-Informationen wurden sie von der Hinterachse des Gelenkbusses erfasst und schwerst verletzt.

Von Bus überrollt – Mann und Frau in Lebensgefahr

Nach der Erstversorgung durch Notärzte wurden beide Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei besteht bei beiden Lebensgefahr. Nach MOPO-Informationen erlitt die 63-Jährige besonders schwere Verletzungen.

Ob Alkohol bei dem Unfall eine Rolle spielte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Busfahrer (25) erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache setzte die Polizei einen Sachverständigen sowie einen 3D-Scanner ein. Die Alsterdorfer Straße blieb bis etwa 1 Uhr nachts gesperrt.