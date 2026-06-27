Lebensgefährliche Aktion an einem Hamburger Bahnhof. Ein Paar sorgt mit dafür, dass ein ICE bremsen muss.

Ein Pärchen (21 und 28) hat am Samstagmorgen am Bahnhof Berliner Tor (St. Georg) für eine Streckensperrung und einen größeren Einsatz der Bundespolizei gesorgt. Der Zugführer eines ICE musste sogar eine sogenannte Schnellbremsung durchführen.

Der ICE sollte eigentlich durch den Bahnhof durchfahren, doch dann sah der Zugführer das Pärchen, wie es mit zwei Reisekoffern an Gleis 12 ins Gleisbett lief und die Gleise queren wollte.

Bahnhof Berliner Tor: Pärchen im Gleis

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Nur dank der Schnellbremsung habe der Zugführer den ICE rechtzeitig zum Halten bringen können, so Bundespolizei-Sprecher Rüdiger Carstens. Zwischenzeitlich informierte Beamte hätten das Paar dann im Gleisbereich angetroffen, samt des Gepäcks. Zuvor war die Strecke gesperrt worden.

„Auf Ansprache waren sich die Gleisquerer keines Fehlverhaltens bewusst“, so Carstens. Sie hätten angegeben, nur eine Abkürzung zu einem nahen Hostel nehmen zu wollen. Dass sie sich in Lebensgefahr begaben, war ihnen offenbar nicht bewusst.

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Man habe die Beiden „eingehend“ über die Lebensgefahren im Gleisbereich aufgeklärt und zuvor aus dem Gefahrenbereich geführt. Gegen sie wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Die Streckensperrung wurde aufgehoben.

Bereits am Freitagmorgen hatte ein Mann mit einem ähnlichen Verhalten für einen Einsatz der Bundespolizei am S-Bahnhof Blankenese gesorgt: Er war ebenfalls ins Gleisbett geklettert – aber nur, um zu urinieren.

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So gefährlich ist das Queren der Gleise

Die Bundespolizei warnt ausdrücklich: „Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich und verboten“, so Carstens. Zugführer könnten nicht ausweichen, die Bremswege seien oftmals zu lang, um ein Erfassen von Personen zu verhindern. Häufig gefährdeten Gleisquerer durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer. Carstens: „Lebensgefährliche oder auch Verletzungen mit Todesfolge können bei der Kollision mit einem Zug nicht ausgeschlossen werden.“