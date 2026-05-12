Ottensen: Schlafplatz von obdachloser Seniorin brennt – Krankenhaus

In der Nacht zu Dienstag hat der Schlafplatz einer obdachlosen 75-Jährigen vor dem Einkaufszentrum Mercado in Hamburg-Ottensen gebrannt. Die Seniorin erlitt Verletzungen an den Händen und kam in ein Krankenhaus. Sie verlor ihr gesamtes Hab und Gut. Die Scheibe eines angrenzenden Einrichtungsgeschäfts zerbarst.

Der Brand wurde gegen 2.15 Uhr von einer Passantin gemeldet. Aktuell gehen die Beamten davon aus, dass es keine Fremdeinwirkung gab, die Frau also wahrscheinlich selbst für das Feuer verantwortlich war.

Obdachlose Seniorin verliert ihren gesamten Besitz

Die Seniorin erlitt Verbrennungen an den Händen und kam in ein Krankenhaus in Altona. Mittlerweile konnte sie an ihren Schlafplatz zurückkehren, verlor bei dem Vorfall jedoch ihr gesamtes Hab und Gut: All die Zelte, Kleider und Decken gingen in Flammen auf.

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Ein Mitglied einer Facebook-Gruppe für Hamburg-Ottensen bittet bereits um Hilfe aus der Nachbarschaft für die Seniorin. Ein neues Zelt hat sie bereits – allerdings ist dies nicht einmal groß genug, um sich darin auszustrecken. „Traurig. Möge es ihr schnell wieder besser gehen und ihr grundlegend geholfen werden“, schreibt eine Userin. Bereits Ende 2024 war nur wenige Meter weiter ein Obdachloser verstorben – auch hier war die Anteilnahme groß, wenn leider auch zu spät. (prei)