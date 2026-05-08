Motorroller-Fahrer (18) flüchtet vor Polizei – Verfolgungsjagd bis nach Hamburg

In Oststeinbek (Kreis Stormarn) ist es am Freitagabend zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem Motorroller-Fahrer gekommen. Der 18-Jährige sollte überprüft werden. Doch statt anzuhalten, flüchtete der Rollerfahrer. Die Verfolgungsjagd endete mit einem Crash in Hamburg.

Laut Polizei wollten Beamte gegen 19.15 Uhr den Fahrer eines Motorrollers an der Möllner Landstraße stoppen, um ihn zu überprüfen. Laut einem Sprecher des Lagedienstes handelte es sich um eine ganz normale Verkehrskontrolle.

Verfolgungsjagd beginnt in Oststeinbek

Doch die männliche Person auf dem Roller gab Gas und versuchte zu flüchten. Daraufhin entwickelte sich eine Verfolgungsjagd bis nach Billstedt. Sie endete mit einer Kollision zwischen dem Polizeiauto und dem Roller am Öjendorfer Weg/Ecke Glinder Straße.

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Dort versuchte der Rollerfahrer, zu Fuß zu flüchten. Weit kam er aber nicht. Die Beamten stellten ihn und nahmen ihn vorläufig fest. Für die Unfallaufnahme rückte die Hamburger Polizei an. Die Ermittlungen dauern an.