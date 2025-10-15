Zeugin schlägt Alarm – Polizei erwischt Pedelec-Diebe auf frischer Tat

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten Polizisten am Dienstagabend zwei Männer festnehmen, die in Neugraben-Fischbek ein hochwertiges Pedelec gestohlen hatten. Einer der Täter kam vor den Haftrichter, der andere in Untersuchungshaft.

Laut Polizei hatte eine Zeugin gegen 18.45 Uhr beobachtet, wie zwei Männer in der Marktpassage das Schloss eines E-Bikes aufbrachen und anschließend mit dem Rad flüchteten. Sie alarmierte umgehend die Polizei.

Ortungsgerät am Rad führt zur Festnahme

Während die Beamten noch mit der Zeugin sprachen, meldete sich der Besitzer des gestohlenen Pedelecs (44) bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Da an seinem Rad ein Ortungsgerät angebracht war, konnten die Einsatzkräfte das E-Bike kurze Zeit später in der Schwarzenbergstraße (Harburg) aufspüren.

In der Nähe nahmen die Polizisten zwei Männer (38 und 44 Jahre) fest, auf die die Beschreibung der Zeugin passte. Bei ihnen fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug. Der 38-Jährige kam in Untersuchungshaft, sein Komplize wurde dem Haftrichter vorgeführt.