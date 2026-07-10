Der 79-Jährige wird seit Donnerstagnachmittag vermisst. Nun sucht die Polizei öffentlich nach ihm. Polizei Hamburg

Wer hat Simo Joketovic gesehen? Der 79-Jährige wird seit Donnerstagnachmittag vermisst. Nun sucht die Polizei öffentlich nach ihm.

Zuletzt gesehen wurde der Senior am Donnerstagnachmittag, als er seine Wohnung im Lenzweg (Lokstedt) in unbekannte Richtung verließ. Seitdem fehlt von dem 79-Jährigen jede Spur.

79-Jähriger aus Lokstedt vermisst

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Da der Mann an Demenz erkrankt und orientierungslos ist, wird jetzt öffentlich nach ihm gesucht. Der Vermisste hat laut Polizeiangaben eine hagere Statur, graue Haare und ist etwa 1,75 Meter groß. Er trug zuletzt eine graue Jacke über einem dunkelblauen Pullover und einem hellblauen Hemd sowie eine Jeans und braune Schuhe.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei (Tel. 040 4286 56789) oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wird der Mann gesehen, sollte umgehend der Polizeinotruf 110 gewählt werden. (mp)