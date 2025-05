Opfer vor Supermarkt bewusstlos gewürgt – 21-Jähriger festgenommen

Ein 34-Jähriger wurde Anfang Mai in einem Supermarkt in Eidelstedt bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, getreten und geschlagen. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur. Rund zwei Wochen später konnte die Polizei ihn ausfindig machen und festnehmen.

Zwei Männer gerieten am Abend des 3. Mai in einem Supermarkt an der Alten Elbgaustraße in einen Streit. Erst beschimpften sie sich laut Polizei nur gegenseitig. Dann verlagerte sich der Streit nach draußen: Dort würgte der Täter sein Opfer und schleuderte es auf den Boden, bis es bewusstlos zusammenbrach. Danach schlug und trat er weiter auf den 34-Jährigen ein. Als Passanten sich einmischten, floh der Täter.

Polizei und Rettungskräfte rückten an. Das Opfer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei begann währenddessen umgehend mit der Suche nach dem Täter – erfolglos. Die Kriminalpolizei nahm schließlich die Ermittlungen auf.

Polizisten finden Täter in Eidelstedt

Bei der Auswertung der Überwachungsaufnahmen kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass es sich in dem Fall nicht bloß um gefährliche Körperverletzung, sondern versuchten Totschlag handelt. Es wurde ein Haftbefehl erlassen, wie die Polizei erklärte.

Rund zwei Wochen später, am Donnerstag, dann der Durchbruch: Polizisten entdeckten den 21-Jährigen in Eidelstedt und nahmen ihn fest. Dabei wurden auch mehrere Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. (zc)