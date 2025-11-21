Ohrringe und Duschgel: Ladendiebin mit 2000-Euro-Beute geschnappt

Da staunten selbst die Bundespolizisten: Eine 29-jährige Frau wurde am Donnerstagabend in der Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof beim Klauen erwischt. Beim Entleeren ihrer Tasche und Jacke kamen unglaubliche 61 gestohlene Artikel des Drogeriemarkts zusammen.

Die gebürtige Hamburgerin hatte sich am Abend des 20. November 2025 auf den Weg zur ganz großen „Shopping-Tour“ in die Wandelhalle gemacht. Mit ihrer mitgeführten Einkaufstasche durchquerte sie die Gänge des Drogeriemarkts und steckte sich insgesamt 61 Artikel in die Tasche und Jacke. Sie hatte es hauptsächlich auf Pflege- und Kosmetikprodukte, sowie Modeschmuck abgesehen.

Hamburg Hauptbahnhof: Ein unglaublicher Fund

Der Warenhausdetektiv konnte sie dabei beobachten, wie sie, ohne die Ware zu zahlen, die Kassen passierte. Daraufhin hielt er die Diebin fest, bis schließlich die angeforderte Streife der Bundespolizei vor Ort eintraf. Beim Durchsuchen der Kleidung und der Einkaufstasche der Frau waren selbst die erfahrenen Beamten erstaunt. Es kamen gestohlene Artikel im Wert von 2.064,25 Euro zum Vorschein.

Das Diebesgut wurde den Mitarbeitern des Drogeriemarkts übergeben. Die Tatverdächtige verweigerte jegliche Aussage gegenüber den eingesetzten Bundespolizisten. Nun wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und ein Platzverweis für den gesamten Hamburger Hauptbahnhof ausgesprochen. (nai)