Männer klauen Linienbus und bauen Unfall in Hamburg – Überraschung nach Flucht

Ein Linienbus ist in Hamburg in den Grünstreifen gelenkt worden – und drohte sogar, in einen Graben zu stürzen. Zum Glück war niemand an Bord, denn der Bus war zuvor gestohlen worden! Nachdem zwei Männer geflüchtet waren, gab es an der Unfallstelle eine überraschende Wendung.

Zeugen informierten gegen 4.30 Uhr die Polizei und die Feuerwehr und berichteten von dem schräg stehenden Bus. Die Einsatzkräfte sicherten sofort das Fahrzeug und schalteten den laufenden Motor ab. Sie mussten die rund 250 Liter Diesel aufnehmen, die aus dem Bus ausgelaufen waren.

Busdiebe ohne Führerschein – Verfahren eingeleitet

Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Eine Suche des Umfelds verlief ergebnislos. Später kamen zwei Männer (19 und 27 Jahre alt) an die Unfallstelle und gaben an, den Bus gestohlen und gefahren zu haben. Sie besitzen keinen Führerschein, waren zum Zeitpunkt der Tat jedoch nicht betrunken oder berauscht.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlechter Schnitt? Friseur soll unzufriedenen Kunden mit Schere angegriffen haben

Sie gestanden den Beamten gegenüber, den Bus von einem Betriebshof in Bergedorf gestohlen und damit nach Neuengamme gefahren zu sein. Dort verloren sie die Kontrolle, verunfallten und flüchteten.

„Gegen die Männer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet“, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend seien sie entlassen worden. Der Bus wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Wie groß der Schaden ist, ist bisher noch unklar. (dg)