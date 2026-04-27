Ohne Führerschein am Flughafen erwischt: Freund eilt herbei – Flug trotzdem weg

Am Flughafen Hamburg klickten die Handschellen: Ein Mann wollte verreisen, doch ein Haftbefehl machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Der 38-Jährige wurde am Freitagmorgen am Hamburger Flughafen von der Bundespolizei festgenommen. Der Mann wollte gegen 7 Uhr nach Chisinau in Moldawien ausreisen, als bei der Kontrolle ein Haftbefehl auftauchte.

Flughafen Hamburg: Mann wird festgenommen

Grund: vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis. Gegen ihn lag eine Geldstrafe von insgesamt 2400 Euro vor. Da er die Summe selbst nicht zahlen konnte, rief er einen Freund zur Hilfe.

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Dieser kam zum Flughafen und beglich den offenen Betrag direkt bei der Bundespolizei. Der 38-Jährige wurde anschließend wieder entlassen – seinen Flug hatte er da allerdings längst verpasst.