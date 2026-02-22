Oberleitung am Hauptbahnhof gerissen: Gleise gesperrt – Zug evakuiert

Am Hauptbahnhof reißt am Sonntagmorgen eine Oberleitung. Drei Gleise müssen gesperrt werden. Züge werden umgelenkt, einzelne halten nur in Harburg. Was bislang über die Auswirkungen bekannt ist.

Die Bundespolizei wurde gegen 8.40 Uhr alarmiert: An Gleis 12 war eine Oberleitung gerissen, so ein Sprecher. Die Bahnsteige 11 und 13 wurden daraufhin geräumt, Treppenzugänge gesperrt. Auch ein Metronom-Zug, der noch am Gleis stand, musste evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Bahn: Gleis 11 inzwischen wieder freigegeben

Bis etwa 10 Uhr endeten einzelne Fernzüge aus Kapazitätsgründen in Harburg. Bahntechniker haben inzwischen die Reparatur der Oberleitung übernommen. Das Gleis 11 ist bereits wieder freigegeben – im Laufe des Tages sollen auch die Gleise 12 und 13 folgen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ausfälle, Störungen: Diese Hamburger S-Bahnlinie ist ein einziges Debakel

Der Zugverkehr läuft laut einer Bahnsprecherin weitgehend normal. Die Züge werden auf andere Gleise im Hauptbahnhof umgeleitet. Das betrifft den Fern- und Regionalverkehr. Die S-Bahnen verkehren im Hauptbahnhof fahrplanmäßig. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich noch bis mindestens in den Nachmittag andauern. Warum die Leitung riss, ist bislang unklar – ein Anschlag wird jedoch ausgeschlossen. (mp/dpa)