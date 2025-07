Obdachloser (65) ins Koma geprügelt – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hilfe: Gesucht werden Zeugen eines Streites unter Obdachlosen am Abend des 22. Juni am Stuhlmannbrunnen in Altona-Altstadt. Bei dem Streit wurde ein Mann schwer verletzt und liegt im Koma.

Der Vorfall soll sich gegen 22.20 Uhr am Stuhlmannbrunnen an der Museumstraße zugetragen haben. Ein 72-Jähriger hatte Polizei und Rettungsdienst alarmiert, weil er dort einen Bekannten (65) mit schweren Gesichtsverletzungen aufgefunden hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Brutaler Angriff auf Obdachlosen am Jungfernstieg – Polizei bittet um Hinweise

Das Opfer kam in eine Klinik, wo sich sein Zustand verschlechterte und er ins Koma fiel. Sein Zustand ist kritisch. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Opfer von drei Männern und einer Frau verprügelt worden sein soll. Die Angreifer sollen ebenfalls obdachlos sein. Hinweise auf die tatbeteiligten Personen an Tel. 040 4286 56789.