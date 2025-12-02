Obdachloser bei Matratzenbrand schwer verletzt

Im Gebäude einer leerstehenden Spielhalle in Wandsbek kampierten Obdachlose. Plötzlich geriet dort eine Matratze in Brand – mit schlimmen Folgen für einen Mann.

Zu dem Feuer kam es am Dienstagvormittag in einer Lagerstätte von Wohnungslosen in einer früheren Spielhalle in der Brauhausstraße (Wandsbek), wie ein Polizeisprecher sagte. Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Das Alter des Verletzten ist nicht bekannt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Brandort liegt neben einem Parteibüro der Grünen. Es gebe aber keine Hinweise auf einen Zusammenhang, hieß es. Zunächst hatte das „Hamburger Abendblatt“ über den Brand berichtet. (dpa/mp)