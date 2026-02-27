mopo plus logo
Ebenezer A. sprang mit einer schweren Stichverletzung aus dem 1. Stock und starb. Seine Ex-Freundin Joana C. soll aus Notwehr zugestochen haben. Foto: hfr/Zoe Clausen

  • Neuallermöhe

Notwehr? Sie stach zu, er sprang blutüberströmt aus dem Fenster

Ein kleiner Blumenstrauß im Hinterhof erinnert an das, was hier vor einer Woche passiert ist: Gegen 11 Uhr springt ein blutüberströmter Mann plötzlich aus dem ersten Stock einer Wohnung im Wilhelmine-Hundert-Weg (Neuallermöhe). Ein Streit mit seiner Ex-Freundin soll eskaliert sein, bis sie auf ihn einstach und ihn tödlich verletzte. Die MOPO war vor Ort und sprach mit Nachbarn, die in dem Haus leben und mitansahen, wie der Mann im schneebedeckten Innenhof zusammenbrach.

