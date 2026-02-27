Ein kleiner Blumenstrauß im Hinterhof erinnert an das, was hier vor einer Woche passiert ist: Gegen 11 Uhr springt ein blutüberströmter Mann plötzlich aus dem ersten Stock einer Wohnung im Wilhelmine-Hundert-Weg (Neuallermöhe). Ein Streit mit seiner Ex-Freundin soll eskaliert sein, bis sie auf ihn einstach und ihn tödlich verletzte. Die MOPO war vor Ort und sprach mit Nachbarn, die in dem Haus leben und mitansahen, wie der Mann im schneebedeckten Innenhof zusammenbrach.