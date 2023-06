„Notruf Hafenkante“: Wieder Polizeieinsatz bei TV-Schauspieler in Hamburg

Er hatte schon am Dienstag für einen Großeinsatz gesorgt, als er in seinem Wohnhaus laut Polizei randalierte, mit einer Eisenstange herumlief und vom Balkon aus „Heil Hitler“ rief. Nun ist es in der Nacht zu Samstag erneut zu einem Einsatz in der Wohnung des Schauspielers Joel Williams („Notruf Hafenkante“) gekommen.

Bewohner und Anwohner des Hauses in St. Georg riefen um kurz vor 2 Uhr Polizei und Feuerwehr. Sie sprachen von Brandgeruch, der vom Balkon des Schauspielers aus zur Straße ziehe. Als Erstes hatte das „Abendblatt“ berichtet.

Einsatz bei Joel Williams: Polizei rechnet mit Widerstand

Mit mehreren Kräften und einem Hund betrat die Polizei die Wohnung des 29-Jährigen. Sie mussten mit Widerstand rechnen. An dem besagten Dienstag soll sich Williams gegen die Maßnahmen „stark gewehrt“ haben, so die Polizei. Die Beamten hatten ihn mit einem Taser niedergestreckt. Er war auf einer Trage fixiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. In der Wohnung des Schauspielers hatten die Polizisten Marihuana gefunden. Williams selbst soll am Dienstag berauscht gewesen sein.

Diesmal aber soll der Schauspieler sich „total kooperativ und unauffällig“ verhalten haben, wie ein Polizeisprecher sagte. „Es blieb alles ruhig.“ Auf seinem Balkon war eine Zigarette offenbar nicht richtig ausgemacht worden, daher der Brandgeruch. Der Sprecher weiter: „Es gab kein offenes Feuer, es hat nur nach Qualm gerochen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Eine kleine Änderung – Zehntausende erwischt’s: Dieser Blitzer bricht alle Rekorde

Die Beamten rückten wieder ab, auch die Feuerwehr fuhr weg. Joel Williams durfte diesmal zu Hause bleiben. Die Umstände für sein Verhalten am Dienstag sind noch immer unbekannt. (dg)