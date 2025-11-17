Notorischer Schwarzfahrer von Polizei wiedererkannt – U-Haft

Ein Bundespolizist in seiner Freizeit hat am Sonntag am Bahnhof Holstenstraße (Altona-Altstadt) einen Mann entdeckt, nach dem gefahndet wurde. Er verständigte sofort seine Kollegen, die den Gesuchten kurze Zeit später festnahmen.

Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei hielt sich der Beamte zufällig am Bahnhof Holstenstraße auf, als er den 36-Jährigen bemerkte – einen Mann, von dem er wusste, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

26 Mal schwarzgefahren – Mann kommt in Haft

Der 36-Jährige war bereits 26 Mal ohne Fahrkarte unterwegs gewesen, mehrfach erwischt und entsprechend verurteilt worden – seine Haft hatte er jedoch nie angetreten. Die alarmierten Beamten nahmen ihn vor Ort fest und brachten ihn ins Untersuchungsgefängnis.