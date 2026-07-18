Tragischer Einsatz in Farmsen-Berne: Ein Autofahrer erlitt am Samstagnachmittag einen medizinischen Notfall und musste reanimiert werden – ohne Erfolg.

Die Polizei musste den Einsatz vor zahlreichen Schaulustigen abschirmen. Marius Röer

In Farmsen-Berne ist am Samstagnachmittag ein Autofahrer nach einem medizinischen Notfall verstorben.

Die Polizei wurde gegen 15.30 Uhr alarmiert. Kurz zuvor hatte ein Autofahrer auf der August-Krugmann-Straße unweit des U-Bahnhofs Farmsen laut eines Reporters vor Ort abrupt gestoppt und war in sich zusammengesackt.

Polizei musste Einsatz vor Schaulustigen abschirmen

Anzeige

Trotz intensiver Reanimationsversuche verstarb der Mann, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts bestätigte. Welche Art von medizinischem Notfall der Mann erlitt, sei noch unklar.

Der Einsatz fand mitten auf der Straße zwischen dem U-Bahnhof Farmsen und dem dortigen Einkaufstreffpunkt Farmsen statt. Laut Angaben vor Ort musste die Polizei den Einsatz vor zahlreichen Schaulustigen und schockierten Passanten abschirmen.

Anzeige

Seit dem Ende des Einsatzes ist die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. (mwi)